 

Лавров и глава МИД Кувейта отметили необходимость укрепления связей двух стран

11.03.2023, 12:25, Новости дня
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Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе общения с министром иностранных дел Куйвета Ахмедом Насер ас-Сабах подтвердил настрой на укрепление и расширение связей между странами, информирует пресс-служба ведомства.

Главы МИД обменялись поздравительными телеграммами по случаю 60-летия с момента установления дипломатических отношений между странами, следует из релиза МИД России.

Лавров и Насер ас-Сабах выразили удовлетворение достигнутым уровнем дружественных связей. Также подчеркивался обоюдный настрой на их укрепление и расширение.

Отмечалась общая заинтересованность в обеспечении стабильности и безопасности в зоне Персидского залива, а также достижении прочного мира в регионе Ближнего Востока.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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