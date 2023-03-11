 

Канцелярия президента Финляндии опровергла переговоры с Украиной о передаче списанных истребителей

11.03.2023, 12:25, Новости дня
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Канцелярия президента Финляндии Саули Ниинисте опровергла сообщения о переговорах по вопросу передачи вооруженным силам Украины списанных истребителей.

Ниинисте ни с кем не обсуждал этот вопрос, заявили агентству STT в канцелярии президента Финляндии.

О том, что Финляндия могла бы обсудить вопрос о передаче Украине списанных истребителей Hornet, ранее сообщила премьер-министр страны Санна Марин. Об этом говорилось в пресс-релизе по итогам ее переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. «На мой взгляд, мы могли бы, наверное, обсудить и [истребители] Hornet, можно ли будет их передать Украине и какая дополнительная подготовка требуется», – приводит ее слова ТАСС.

Кроме того, министр обороны Антти Кайкконен сообщил в интервью газете Iltalehti, что он не знал, что Марин собирается говорить об истребителях в Киеве.

Напомним также, в феврале в Белом доме заявили, что на данный момент лидер США Джо Байден исключает необходимость поставок Украине истребителей F-16.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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