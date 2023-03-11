 

В Киеве ввели отключение электроэнергии после повреждения энергообъектов

11.03.2023, 12:25, Новости дня
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В столице Украины начали стабилизационное отключение электричества из-за повреждений энергообъектов сети, информирует украинский энергохолдинг ДТЭК.

Уточняется, что в части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов свет отключают по утвержденному графику. Из-за поврежденного оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям районов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал холдинга.

Напомним, ранее ВС РФ нанесли по объектам украинской военной инфраструктуры «массированный удар возмездия» из-за теракта в Брянской области. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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