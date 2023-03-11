 

Опять невеста! – Личное мнение

11.03.2023, 11:45, Разное
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Кто о чём, а Анастасия Волочкова себе не изменяет. Не успели мы с вами прийти в себя после прошлой свадьбы, которая не состоялась, как Настя снова — о наболевшем:


Фото: Соцсети

А чего? Снова невеста.

Если в прошлый раз нам хотя бы показали мужика в костюме деда Мороза, то на этот раз Настюха решила вообще не заморачиваться. Есть жених, нет его — какая разница? Платье — белое, и этого достаточно, чтобы всех заинтриговать.

Заинтриговались? Зря, конечно.

Нет, рано или поздно Волочкова обязательно найдёт свою судьбинушку, но не сейчас. Настя ещё молода и свободна в своё удовольствие. Банька, шпагатик, свежий воздух — что ещё нужно для счастья?

А жениха к концу года выберет. Будет и свадьба пышная, и жених радостный.

Всё будет у Насти хорошо, как считаете?

Источник: Лена Миро


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