Инженеры Atomic Heart починили роботизированный шкаф Eleanor

Студия Mundfish обновила игру Atomic Heart до версии 1.3.4.0. В ней исправлено несколько ошибок и добавлено несколько новых функций. Об этом пишет DTF.

Данный патч был опубликован для улучшения технических условий новинки. Теперь игра имеет скорректированное визуальное поле и поддерживает сверхширокие форматы. Также исправлены ошибки, которые могут быть связаны с достижением “Атомное сердце”, и Сканером.

Особое внимание разработчики уделили Элеоноре, роботизированной помощнице по созданию и улучшению предметов. Она флиртует с главным героем, давая при этом озорные советы. Mundfish исправила ошибку, из-за которой игра зависала во время взятия предметов у “Элеоноры”, улучшила интерфейс для роботов с соотношением сторон 16:10 и 21:9 и добавила несколько косметических улучшений. По сообщению DTF, будущие обновления Atomic Heart будут посвящены оптимизации портативной консоли Steam Deck.