 

Инженеры Atomic Heart починили роботизированный шкаф Eleanor

11.03.2023, 11:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Студия Mundfish обновила игру Atomic Heart до версии 1.3.4.0. В ней исправлено несколько ошибок и добавлено несколько новых функций. Об этом пишет DTF.

Данный патч был опубликован для улучшения технических условий новинки. Теперь игра имеет скорректированное визуальное поле и поддерживает сверхширокие форматы. Также исправлены ошибки, которые могут быть связаны с достижением “Атомное сердце”, и Сканером.

Особое внимание разработчики уделили Элеоноре, роботизированной помощнице по созданию и улучшению предметов. Она флиртует с главным героем, давая при этом озорные советы. Mundfish исправила ошибку, из-за которой игра зависала во время взятия предметов у “Элеоноры”, улучшила интерфейс для роботов с соотношением сторон 16:10 и 21:9 и добавила несколько косметических улучшений. По сообщению DTF, будущие обновления Atomic Heart будут посвящены оптимизации портативной консоли Steam Deck.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06.21 / Сирийских наёмников “кидают на бабки”

19.02.21 / Neuschwabenland – подземная база нацистов в Антарктиде

20.01.21 / Российская делегация «гордо отказалась» участвовать в заседании комитета ПАСЕ по отравлению Навального

26.11.21 / Мнение: Новая метла или старая швабра?

27.08.22 / Изучена история развития вируса герпеса

08.04.21 / Юлия Высоцкая о совместном карантине с Андреем Кончаловским и его любимых блюдах

13.02.23 / В Китае разработали квадрокоптер, который может и летать, и плавать

23.01.22 / Алена Хмельницкая не видит смысла снова выходить замуж

31.08.22 / Мнение: Бои на Херсонском направлении. 30.08.20202

13.01.23 / T-Online – НАТО переведёт несколько самолётов AWACS в Румынию для наблюдения за действиями России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика