Мнение: Лия Ахеджакова попрощалась….

84-летняя Лия Ахеджакова не поддержала проведение специальной военной операции России на Украине. В июле 2022 года появилась информация, что «Современник» отказывается от показа спектаклей с участием актрисы.

И вот Лия Меджидовна ушла со сцены. Оставлю здесь её прощальное письмо.

На новый 2023 год, вернее на Рождество, у меня было два события: я получила свою любимую бумажную «Новую Газету» и с ней потрясающую «Рассказ-газету» с дивными статьями и журналистскими расследованиями. Я упивалась этим чтением — почему-то это оказалось важнее, чем чтение дорогих моему сердцу книг. Аккомпанементом был «1984» Оруэлла, захотелось перечитать в свете повестки дня.

Я редко последнее время играла в родном театре — мой новый спектакль «Первый хлеб» закрыли с приходом нового руководителя «Современника», а легендарный «Крутой маршрут» — память о Галине Борисовне Волчек, — забросили, не упоминают, забыли, хотя за 30 лет (!) он стал гораздо актуальнее, чем во времена премьеры. Странно? Он опять собирал полные залы зрителей. Смыслы, вложенные Гинзбург, режиссёром Волчек и актёрами вспыхнули с новой силой.

В интернете к тому времени уже появились «требования трудящихся» отменить спектакль с участием Ахеджаковой.

Последнее время «сетевой трибунал», по меткому диагнозу Муратова, был возмущён по поводу моей нелюбви к Родине.

Позвонил мне новый руководитель театра «Современник» Ю. Кравец, совсем недавно сменивший главного режиссёра Виктора Рыжакова, сказал, что театр завален письмами трудящихся с требованием убрать со сцены любимого театра актрису Ахеджакову. Сказал, что департамент культуры поддержал его в решении убрать меня из репертуара, и что мне 13 февраля уже не надо играть «Джин» — замена. Исходя из хорошего ко мне отношения, он посоветуется с председателем худсовета, может тот придумает какую-нибудь пьесу и какого-нибудь режиссёра, чтобы занять меня, пока суть да дело.

А перед этим событием отменили наш спектакль (антреприза) по пьесе Л. Улицкой «Мой внук Вениамин» в Питере, да и все театральные площадки России отказались принимать этот спектакль, который мы играли в Америке, Германии, в Израиле, в Белоруссии, по всей России.

Режиссёр, за роль в фильме которого «Изображая жертву», я получила «Нику», Кирилл Серебренников и «Новая Газета» бросили клич: поддержите артистку Ахеджакову! Такого потока любви, сочувствия, уважения никогда не было в моей жизни! Пишут люди со всего мира, мои зрители, пишут «наши» люди, которые населяют Земной шар. Может дело в Рязанове, в его безусловном авторитете, и он меня защищает своим именем.

Пишет Украина — из Запорожья, из изувеченных Бахмута и Мариуполя, Белоруссия, Прибалтика, Казахстан, из Грузии, Армении, Швейцарии, из Америки, Канады, Германии, Израиля, Сербии, Москвы, Питера, Самары, Якутии, Урала, Сибири…

И такие судьбы! Какое бесстрашное осмысление истории нашей многострадальной Родины, страх за детей, боль за Украину, за Белоруссию: письмо поддержки от человека, прошедшего через известное место на Окрестина — адрес, который мы не забудем никогда, письмо из страны, которую я всю объездила со своими спектаклями, из страны, где есть смертная казнь.

Спасибо, родные мои, спасибо Кирилл, спасибо «Новой Газете»! Как мне дороги — ваша поддержка, ваша любовь, ваша память о фильмах, спектаклях, актёрах, режиссёрах… Иных уж нет, а те — далече…

Я не успела проститься с моей сценой. Моя дорогая, любимая сцена — ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям, которых я люблю, ценю, уважаю, какие драматурги! Какие режиссёры! Какие партнёры! Когда мы с Богданом Ступкой играли в Киеве в театре Франка «Старосветские помещики» Гоголя, Богдан сказал мне: «Поздоровайся со сценой, она будет тебе помогать». И каждый раз, когда я ступала на киевскую сцену, я говорила: «Здравствуй, Сцена! Я постараюсь не подвести тебя».

Прощай, моя дорогая. Держись. Мы, артисты, тебя любим и помним. Долгой жизни тебе!

И ещё, спасибо тебе, моя любимая «Новая Газета»!!! Я хочу тебя поддержать, я верю в тебя — ты лучшая была, есть и будешь.

Лия Ахеджакова

Фотография отсюда

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