Мнение: Захват поля

Музыкальная метафора быстрого захвата поля есть в культовом фильме 80-ых годов “Танцор диско”.

Фильм очень интересный, с самого начала до конца может быть для нас иллюстрацией к теме рыбалки.

Актер, играющий главную роль – Митухн Чакраборти, по уровню обаяния в фильме выглядит как индийский Марлон Брандо.

Мы пока всего один эпизод разберем.

Здесь в форме традиционной для индийских фильмов музыкальной пантомимы (когда диалог ведется посредством жестов, поз и танцевальных движений) показано решение одного острого конфликта.

А что за конфликт и как он решается, разбирайте сами.

Содержание фильма знать не обязательно, это почти самое начало. Что происходит в эпизоде, я кратко расскажу.

Начинающий танцор диско Джимми, до этого уличный артист, впервые выступает на большой сцене. Его пригласил выступать известный импресарио, чтобы отомстить заносчивой звезде, оскорбившей этого импресарио.

Сестра заносчивой звезды стремится сорвать выступление Джимми, организовав публику и настроив ее враждебно. Едва Джимми появляется на сцене, в него летит туфля. Но Джимми, не растерявшись, ловит эту туфлю и просит кинуть ему другую, а потом начинает свой магический танец. “Магический” в данном случае не красное словцо, все танцы Джимми оказываются гипнотическое влияние на публику.

Сам танец – во фрагменте.