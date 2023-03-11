 

В России за сутки госпитализировали с коронавирусом 1,5 тыс. человек

11.03.2023, 11:02, Новости дня
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за сутки в больницы с коронавирусом попали 1 594 человека, что на 3% меньше, чем сутками ранее.

Выписаны в связи с выздоровлением 14 481 человек, это на 1,2% меньше по сравнению с 10 марта.

Всего же выявили 12 241 новый случай COVID-19, информирует Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф».

Скончались за сутки 42 человека.

Ранее за сутки с COVID госпитализировали в РФ 657 человек. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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