Демократ Шифф предложил Конгрессу механизм санкций против Китая за «военную поддержку» России

На рассмотрение Конгрессу США поступил законопроект, предполагающий механизм введения санкций против китайских граждан или организаций, заподозренных в поддержке РФ в военной сфере.

Автором инициативы стал член Палаты представителей США демократ Адам Шифф. Он предложил наделить президента США полномочиями вводить санкции против «лиц из КНР», если американская сторона сочтет, что данный житель или организация «экспортировали, передавали или иным образом предоставляли материальную, финансовую, технологическую поддержку» России, которая содействовала бы проведению СВО, информирует RT.

Возможными поводами для санкций могут стать помощь РФ в приобретении химических, биологических или ядерных вооружений, а также помощь в наращивании баллистического или крылатого ракетного потенциала, передовых обычных вооружений, услуг в сфере обороны или оборонной информации.

Санкции предусматривают блокировку собственности, введение запрета на въезд, аннулирование виз, запрет на сделки с имуществом и получение займов в финансовых учреждениях США и за их пределами.

Ранее Пекин заявлял, что Китай не является стороной конфликта в Украине и не поставляет никому оружие.

—