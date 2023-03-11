 

В Азербайджане в рамках проекта поставок с/х продукции в Россию появится российский специальный таможенный орган

11.03.2023, 11:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Азербайджане активно развивается проект создания крупного продуктового хаба, который будет обеспечивать поставки в Россию сельхозпродукции, рассказали в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В ведомстве сообщили ТАСС, что в рамках этого проекта в республике собираются открыть российский специальный таможенный орган.

Действовать он будет непосредственно на этом терминале, чтобы основная часть таможенных операций осуществлялась еще до прибытия в РФ, добавили в ФТС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08.22 / Украина обстреляла университет и пенсионный фонд в Донецке

06.03.22 / Путин упростил въезд в Россию с территорий Украины, ЛНР и ДНР

05.08.21 / Украинские правоохранители объявили о подозрении “судье ДНР”, который выносил незаконный “приговор” украинке

22.03.21 / Песков уточнил, в какой тайге отдыхали Путин и Шойгу

10.09.20 / Китай решил принять участие в учениях «Кавказ-2020» в России

11.01.21 / Малышева раскрыла «великую пользу» от COVID

24.06.20 / Подтопления в западных областях Украины превосходят масштабы наводнения 2008 года

02.02.21 / Искусственный интеллект прогнозирует рост цен на недвижимость в Новосибирске и других городах РФ

26.11.21 / Обозреватель – Зеленский заявил о подготовке госпереворота на Украине при участии олигарха Ахметова

21.04.22 / Зоопарки в Мариуполе и Донецке получили гуманитарную помощь из России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика