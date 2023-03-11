В Азербайджане в рамках проекта поставок с/х продукции в Россию появится российский специальный таможенный орган
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В Азербайджане активно развивается проект создания крупного продуктового хаба, который будет обеспечивать поставки в Россию сельхозпродукции, рассказали в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
В ведомстве сообщили ТАСС, что в рамках этого проекта в республике собираются открыть российский специальный таможенный орган.
Действовать он будет непосредственно на этом терминале, чтобы основная часть таможенных операций осуществлялась еще до прибытия в РФ, добавили в ФТС.
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