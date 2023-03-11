 

Послание потомкам: в основание детского сада в ЖК “Равновесие” поместили капсулу времени

11.03.2023, 10:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

ЖК “Равновесие” возводится в селе Перхушково. На сегодняшний день ближайший детский сад находится на расстоянии трех километров. С окончанием строительства местные жители получат дошкольное учреждение в шаговой доступности.

С началом строительства детского сада местных жителей поздравил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Он выразил уверенность, что дошкольное учреждение распахнет свои двери для воспитанников уже в 2024 году.

“Появление новых детских садов – всегда большая радость, – отметил глава округа. – Это место встреч, знакомств, новых открытий, здесь дети получают необходимые навыки, чтобы пойти в школу”.

Генеральный директор группы компаний “КОРТРОС” Станислав Киселев поблагодарил команду губернатора Московской области и региональный Минстрой за возможность реализовать проект.

“В послании Федеральному собранию президент сказал, что каждая школа и детский сад – это победа. Сегодня мы делаем первый шаг к нашей общей победе”, – отметил он.

Вместе с местными жителями глава округа и гендиректор “КОРТРОС” заложили в основание здания капсулу времени с пожеланиями будущим поколениям – детям и их родителям.

“Пусть садик, который мы начинаем возводить прямо сейчас, станет для вас первым шагом в новую интересную жизнь. Вы – люди будущего, вам предстоит строить и укреплять Россию завтрашнего дня. Нет сомнений, что это будет счастливое для страны время. Мы верим в вас”, – говорится в напутствии.

Детский сад смогут посещать 360 воспитанников. Трехэтажное здание рассчитано на 15 групп. Дошкольное учреждение появится в рамках реализации второй очереди жилого комплекса “Равновесие”.

Малоэтажный ЖК возводится по надежной и проверенной годами технологии монолитного строительства. С одной стороны, это позволяет обеспечить невысокую себестоимость строительства, с другой – стены такого дома хорошо сохраняют тепло, поэтому будущим жильцам не придется переплачивать за услуги ЖКХ, рассказал в беседе с “Дни.ру” главный директор по строительству ГК “КОРТРОС” Николай Складнев.

Качество строительства контролируется на федеральном уровне, также в группе компаний существует собственный контроль качества.

“Для нас главное, чтобы жильцы наших комплексов остались довольны. Мы заинтересованы в том, чтобы покупатели к нам возвращались”, – отметил Складнев.

Жильцы “Равновесия” будут полностью обеспечены необходимой социальной и коммерческой инфраструктурой. На первых этажах жилых зданий расположатся общественные пространства и торговые точки, уточнил представитель ГК.

“Малоэтажное строительство – это стиль и образ жизни. Это закрытый двор, где все друг друга знают, это безопасное место, где родители могут не бояться отпустить ребенка погулять. Такая дружелюбная среда очень комфортна для проживания”, – заключил Складнев.

Жилой комплекс “Равновесие” состоит из корпусов высотой 4-6 этажей. Покупатели могут выбрать квартиры с разнообразными планировочными решениями. ЖК расположен в непосредственной близости от города Одинцово, до центра Москвы – 30 минут.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08.21 / Племянник Елизаветы II, осужденный за попытку изнасилования, досрочно вышел из тюрьмы

24.12.22 / Какой макияж выбрать на Новый год 2023?

18.01.23 / “Нет положительных изменений”: врачи объяснили состояние угасающего Костомарова

30.06.20 / Фирменные медицинские маски и узкий круг друзей: Хлое Кардашьян отметила 36-летие

20.07.21 / Яна Рудковская о рождении младшего сына, суррогатном материнстве и мечтах о пятом ребенке

24.03.22 / Недотягиваю – Личное мнение

20.12.21 / Скандалы: Козырная дама

18.02.22 / За пять лет в России значительно увеличилось количество аварийных домов

27.03.22 / Мнение: Благодарность от 3-го ГВ ОБСпН

07.08.22 / Не ведемся на красивые флаконы, а проверяем состав: какие ингредиенты должны быть в средстве для умывания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика