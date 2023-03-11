Балетки, боди, юбки из тюля: в 2023 году будет в моде женственный и удобный балетный стиль в одежде

Если в своих образах вы делаете ставку на женственность, тогда вам наверняка придется по душе тренды весны-2023. Речь идет о балетном стиле в одежде. По словам вице-президента студии фитнеса Thirty Three Threads Дженнифер Гловер, суть данного тренда заключается в том, чтобы найти оптимальный баланс между спортивной и нарядной одеждой, предназначенной для различных торжеств. Как это сделать?

Следовать совету стилиста Тани Тамбурин. Включить в свои образы такие «балетные» элементы как пышные юбки из тюля, боди, балетки.

Вдохновляемся изысканными образами.

Свитер оверсайз и балетки

Добиться балетной эстетики можно, просто включив в свой образ аккуратные изящные балетки. При этом одежда остается в стиле кэжуал. Хороший пример подала модель Кендалл Дженнер. Она сочетали свитер оверсайз серого цвета с широкими черными штанами и черными балетками с глубоким вырезом и ремешком спереди для лучшей фиксации на ноге.

Стилист Сонека Гуадара утверждает, что балетный стиль — это там, где «гламур сочетается с уютом». В случае с образом Дженнер так оно и есть.

Корсетное платье из тюля

Если вы ищете подходящий наряд для выхода в свет, для посещения торжественного мероприятия, тогда тоже можете использовать тренд эстетики балетного стиля. Так сделала актриса Сальма Хайек. Она посетила светское мероприятие в длинном корсетном платье с пышной многоярусной юбкой из тюля.

Даже если вы не имеете никакого отношения к балету и ваша фигура далека от фигуры балерины, все равно вы можете подобрать платье, которые будет вас стройнить и моделировать фигуру. В данном случае корсет помогает сделать осиную талию.

Многослойные образы

Эксперт по моде и красоте Джордан Солчи предлагает другой способ создать образ в балетном стиле. Добиться женственности и изысканности можно с помощью одежды из мягких и приятных на ощупь материалов и пастельных оттенков.

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Попробуйте создать балетный лук, используя многослойность. Сочетайте боди с трикотажной юбкой и укороченным кардиганом на пуговицах (или свитером с запахом). Можете добавить в образ балетки, прозрачные колготы и аксессуар в виде платка, повязанного на голове.

Гетры

Гетры — еще один элемент балетного стиля. Модный стилист Тара Уэст вспоминает, что образы с гетрами создавали в восьмидесятые годы, потом тренд подзабылся, но сейчас вновь возродился.

Носите гетры с туфлями Мэри Джейн или балетками, короткими шортами или юбками и свитером оверсайз. В качестве верхней одежды можно использовать пальто или плащ с большими подплечниками, чтобы добавить объема сверху.

Балетки с укороченными брюками

Для создания лука в офисно-деловом стиле сочетайте изделия из капсульного гардероба нейтральных оттенков с аккуратными балетками на плоской подошве. Например, можно сочетать укороченные белые брюки (широкие или прямого кроя) с блейзером оверсайз и балетками. Не забудьте дополнить образ стильной сумочкой четкой геометрической формы.

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Длинный плащ

Стилист Леа Тейлор, что современные модницы тяготеют к длинным плащам с поясным ремнем. С такой верхней одеждой можно создавать луки в балетном стиле. Если нужен нарядный образ, тогда сочетайте длинный плащ с капроновыми колготами с принтом и туфлями на шпильке. Если нужен образ в стиле кэжуал, тогда к верхней одежде подойдут гетры и балетки. В данном случае плащ выполняет функцию платья.

Боди и юбка из тюля

Хорошо сидящее боди делает фигуру красивой и женственной, подчеркивает соблазнительные изгибы на теле. Облегающее боди прекрасно дополняет пышную юбку из фатина. Отдавайте предпочтение длинной юбке. В качестве акцентной детали можете использовать широкий поясной ремень (заодно с его помощью можно будет скрыть животик). Из обуви подойду как и классические туфли-«лодочки», так и балетки на низком ходу.