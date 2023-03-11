 

В Украине растёт число сторонников мирных переговоров с Россией

11.03.2023, 10:15, Разное
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в стране становится всё больше сторонников мирных переговоров с Россией. Как передаёт «СТРАНА», Данилов заявил, что это является очень опасной тенденцией, поскольку о таких вещах начинают говорить даже люди с западной Украины.


AP

На Украине становится всё больше сторонников мирных переговоров с Россией. Как пишет «СТРАНА», об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Я слушал одного деятеля из Львовской области, который говорил, что нужны переговоры, нужно садиться и договариваться. Имейте в виду, что таких становится всё больше, больше и больше. Это очень опасная тенденция, когда люди даже с западной Украины начинают о таких вещах говорить», — заявил Данилов.

Как напоминает издание, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не пойдёт на прекращение огня, которое РФ «использует для новой агрессии».


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