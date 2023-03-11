«У нас суверенная страна» — президент Мексики предостерёг США от военного вторжения

После похищения четырёх американцев на южной границе в Вашингтоне начали раздаваться голоса в поддержку интервенции в Мексику. Но президент страны Андрес Мануэль Лопес раскритиковал эту идею. По словам политика, он не позволит иностранцам вмешиваться во внутренние дела государства и уж тем более проводить военные операции на его территории, передаёт NBC.

АНДРЕС МАНУЭЛЬ ЛОПЕС ОБРАДОР, президент Мексики: Мы не позволим какому-либо иностранному правительству вмешиваться в наши дела, не говоря уже о военной интервенции иностранного правительства на нашу территорию.

Я хотел бы сказать им, что либо они изменят свое отношение к Мексике, либо мы с сегодняшнего дня начнём информационную кампанию в США, чтобы все мексиканцы, наши соотечественники, знали об этой агрессии республиканцев в отношении Мексики. И если они продолжат себя так вести, мы будем добиваться, чтобы ни один мексиканец или латиноамериканец не отдал им свой голос.

У нас независимая, суверенная страна. За неё пришлось заплатить высокую цену. Все те территории, откуда они вещают, принадлежали Мексике. Вчерашнее заявление стало последней каплей.

Согласно докладу, представленному мне сегодня утром, этот сеньор (конгрессмен-республиканец Дэн Кришо. — ИноТВ) осмеливается заявлять, что они собираются использовать вооружённые силы США для проникновения на нашу территорию, как при вторжении.

Мы можем обратиться в ООН.

Дата публикации 10 марта 2023 года.