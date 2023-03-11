Председатель РАРС Мельников: Требование к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру – продолжение охоты на ведьм (или ответ за пропутинскую пропаганду)

Требование к монахам канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть Киево-Печерскую лавру является продолжением охоты на ведьм, длящейся на протяжении многих месяцев, сообщил председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) Сергей Мельников.

В заявлении Мельникова, опубликованном на сайте РАРС, говорится, что требование руководства национального парка «Киево-Печерская лавра» к монахам УПЦ является политически мотивированным. «Это продолжение длящейся на протяжении многих месяцев «охоты на ведьм», «пособников Русского мира», которых украинская власть неизменно видит в лице клириков и мирян Украинской православной церкви», – подчеркнул Мельников.

По его словам, стремясь всеми силами избавиться от советского прошлого, власти Украины повторяют худшие политические деяния СССР 1920-1930-х гг., устраивая гонения на верующих.

Последнее требование властей является очередным случаем дискриминации и нарушения прав человека, указал председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы.

Он добавил, что международное правозащитное сообщество не должно остаться в стороне».

Напомним, врио гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» потребовал от священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть лавру. В РПЦ назвали такое решение апогеем беззакония, подчеркнув, что оно будет навсегда вписано в историю антицерковных гонений.

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