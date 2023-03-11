 

Мексиканский наркокартель сам выдал виновных в похищении американцев

11.03.2023, 8:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пять членов одного из самых влиятельных картелей Мексики были обнаружены связанными на месте похищения граждан США. При них была полная боевая амуниция и записка с извинениями за нападение и убийство американцев. Подлинность письма пока проверить не удалось, однако по данным ABC News, власти считают, что картель сам выдал подозреваемых.

Сейчас мы покажем потрясающий снимок, сделанный сегодня к югу от границы в Мексике. Он появился после похищения четверых американцев. Двое были застрелены. И вот сегодня пятеро предположительных членов печально знаменитого картеля оказались связаны на виду у всех на месте похищения граждан США. 

Власти считают, что это сам картель выдал пятерых подозреваемых. На лобовом стекле автомобиля была оставлена записка с извинениями за нападение и убийство американцев. Сегодня же вечером тела двоих погибших граждан США прибыли на родину. 

Корреспондент АВС Мэтт Риверс с подробностями из Мехико. 

Сегодня, спустя почти неделю после ужасного похищения четверых американцев и убийства двоих из них в приграничном мексиканском городке, печально известный наркокартель предположительно взял на себя ответственность. 

На этих снимках от источника, близкого к следствию, видно, что картель Гольфо, похоже, выдаёт пятерых членов, ответственных за произошедшее. Пятеро мужчин были обнаружены связанными возле грузовика. При них имелись пистолеты, амуниция и бронежилеты. Причём находились они ровно в том же месте в Матаморосе, где произошло похищение.

В довершение на лобовом стекле была оставлена записка, предположительно подписанная картелем, в которой говорилось: «Четверо похищенных американцев, двое из них убиты. Мы приняли решение доставить причастных и несущих ответственность». Те пятеро мужчин сейчас находятся в полиции под стражей. 

Власти пока не подтвердили причастность тех пятерых. Однако многочисленные близкие к следствию источники в мексиканских правоохранительных органах сообщили ABC News, что записка считается настоящей. Тем не менее ни ABC News, ни официальные представители США пока не смогли проверить её подлинность.

БРЭД ГАРРЭТТ, ABC News: Я думаю, они это сделали, чтобы отвлечь от себя внимание. Я считаю, таково было их намерение. Снизить со временем давление на картель.

Да, очень впечатляет. Мэтт Риверс на прямой связи с нами. Мэтт, такой жест, когда картель сам выдаёт этих подозреваемых, является суровым напоминанием о том, о чём мы рассказывали в репортажах много лет, — эти картели имеют невероятную власть. 

МЭТТ РИВЕРС: Безусловно! Картель Гольфо — одна из самых влиятельных криминальных организаций во всей стране. Если они действительно выдали несколько собственных членов, зная, что тех задержит полиция, и при этом не переживали о допросах, тогда, Дэвид, это свидетельствует о могуществе группы и в Матаморосе, и за его пределами. 

Ну, тебе ли не знать, Мэтт. С нами был Мэтт Риверс, который не один год делает репортажи из Мексики. Спасибо! 

Дата выхода в эфир 10 марта 2023 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06.20 / Мнение: Проголосовал за брежневизм, застой, СССР и моё детство – верните, а?

17.10.22 / Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября 2022 года

05.07.22 / Коса в стиле Рапунцель, шиньон балерины и аксессуары: женственные, практичные и «прохладные» прически на лето

25.05.21 / Как одеваться женщинам 60+, чтобы выглядеть современно и моложе ровесниц: советы и примеры

11.01.22 / Мужчина наполнил квартиру в центре Нью-Йорка землей, а спустя 44 года она стала стоить в разы дороже и на это есть причина

08.07.22 / Всё больше британцев не уверены ни в своём финансовом благополучии, ни в экономике страны

07.02.22 / Ученые нашли участок мозга, отвечающий за беглость речи

28.01.22 / Мнение: Заговор ЦРУ о «Гаванском синдроме» терпит крах

07.01.22 / Как мы писали святочный рассказ

28.11.21 / Мнение: Роскомнадзор возьмется за автоблогеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика