Мексиканский наркокартель сам выдал виновных в похищении американцев

Пять членов одного из самых влиятельных картелей Мексики были обнаружены связанными на месте похищения граждан США. При них была полная боевая амуниция и записка с извинениями за нападение и убийство американцев. Подлинность письма пока проверить не удалось, однако по данным ABC News, власти считают, что картель сам выдал подозреваемых.

Сейчас мы покажем потрясающий снимок, сделанный сегодня к югу от границы в Мексике. Он появился после похищения четверых американцев. Двое были застрелены. И вот сегодня пятеро предположительных членов печально знаменитого картеля оказались связаны на виду у всех на месте похищения граждан США.

Власти считают, что это сам картель выдал пятерых подозреваемых. На лобовом стекле автомобиля была оставлена записка с извинениями за нападение и убийство американцев. Сегодня же вечером тела двоих погибших граждан США прибыли на родину.

Корреспондент АВС Мэтт Риверс с подробностями из Мехико.

Сегодня, спустя почти неделю после ужасного похищения четверых американцев и убийства двоих из них в приграничном мексиканском городке, печально известный наркокартель предположительно взял на себя ответственность.

На этих снимках от источника, близкого к следствию, видно, что картель Гольфо, похоже, выдаёт пятерых членов, ответственных за произошедшее. Пятеро мужчин были обнаружены связанными возле грузовика. При них имелись пистолеты, амуниция и бронежилеты. Причём находились они ровно в том же месте в Матаморосе, где произошло похищение.

В довершение на лобовом стекле была оставлена записка, предположительно подписанная картелем, в которой говорилось: «Четверо похищенных американцев, двое из них убиты. Мы приняли решение доставить причастных и несущих ответственность». Те пятеро мужчин сейчас находятся в полиции под стражей.

Власти пока не подтвердили причастность тех пятерых. Однако многочисленные близкие к следствию источники в мексиканских правоохранительных органах сообщили ABC News, что записка считается настоящей. Тем не менее ни ABC News, ни официальные представители США пока не смогли проверить её подлинность.

БРЭД ГАРРЭТТ, ABC News: Я думаю, они это сделали, чтобы отвлечь от себя внимание. Я считаю, таково было их намерение. Снизить со временем давление на картель.

Да, очень впечатляет. Мэтт Риверс на прямой связи с нами. Мэтт, такой жест, когда картель сам выдаёт этих подозреваемых, является суровым напоминанием о том, о чём мы рассказывали в репортажах много лет, — эти картели имеют невероятную власть.

МЭТТ РИВЕРС: Безусловно! Картель Гольфо — одна из самых влиятельных криминальных организаций во всей стране. Если они действительно выдали несколько собственных членов, зная, что тех задержит полиция, и при этом не переживали о допросах, тогда, Дэвид, это свидетельствует о могуществе группы и в Матаморосе, и за его пределами.

Ну, тебе ли не знать, Мэтт. С нами был Мэтт Риверс, который не один год делает репортажи из Мексики. Спасибо!

Дата выхода в эфир 10 марта 2023 года.