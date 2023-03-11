 

Мнение: Швеция слепо идёт в авангарде «военного психоза» НАТО

11.03.2023, 8:50, Разное
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Шведские политики настолько сильно хотят затащить свою страну в НАТО, что готовы идти в антироссийском авангарде, заявил обозреватель Магнус Стенлунд в интервью SwebbTV. Тем не менее для обострения ситуации у Швеции нет ни сил, ни серьёзных причин. Кроме того, «военный психоз» охватил и шведские СМИ, которые транслируют исключительно милитаристские настроения и безальтернативность разрушительной войны с Россией.


AP

Политики ставят некогда нейтральную Швецию в авангард того, что в действительности может перерасти в разрушительную войну с Россией. По их убеждению, Североатлантический альянс должен укрепить безопасность скандинавского государства, однако уже сейчас всё идёт наоборот. Политический обозреватель Магнус Стенлунд считает, что люди, которые к этому причастны, «выжили из ума», пишет SwebbTV.

Швеция движется к прямому конфликту с Россией, что, по-видимому, одобряется основными шведскими СМИ. По словам Стенлунда, его соотечественники настолько сильно хотят вступить в НАТО и продавать оружие, что первыми поднимают вопрос о поставках боевых самолётов именно шведские политики. Таким образом они опережают даже американцев, среди которых есть очень влиятельные голоса, выступающие против обострения ситуации, отмечает SwebbTV.

Тем не менее Швеция идёт в противоположном от мира направлении. Шведская церковь рассматривает вопрос организации проведения массовых захоронений, а в Минобороны страны готовятся к масштабной войне с участием Швеции. По мнению эксперта, поразительна реакция шведских СМИ, поскольку никто не пытается этому противостоять. Наоборот, милитаристские настроения считаются само собой разумеющимся, пишет SwebbTV.

Повествование в шведских СМИ выстраивается таким образом, будто бы «война» неизбежна и альтернативы ей не существует. Журналисты не призывают читателей и слушателей к каким-либо размышлениям, что надо «немного притормозить», сделать «шаг назад» и «всё обдумать», сетует Стенлунд в статье SwebbTV. Дальнейшее обострение ситуации может привести к тому, что шведы будут стоять в авангарде борьбы с Россией, а у Швеции нет на это ни сил, ни серьёзных причин.

Аналитик уверен, что причина «военного психоза» кроется в высокомерии западных правящих элит. Не в последнюю очередь, высказывания многих американских политиков заставляют задуматься, есть ли у них вообще какое-либо аналитическое мышление, подводит итог SwebbTV словами Стенлунда.


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