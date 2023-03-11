 

Foreign Policy сообщил о передаче властями США посольству Украины в Вашингтоне мечей и каменного топора

11.03.2023, 8:19, Новости дня
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Посольству Украины в Вашингтоне переданы три древних меча и каменный топор, которые конфисковали в нью-йоркском международном аэропорту имени Джона Кеннеди, сообщила Таможенная и пограничная служба США.

Осенью сотрудники, которые занимаются обработкой почты в аэропорту имени Кеннеди, «конфисковали каменный топор и три металлических меча». Мечи, как выяснилось, привезли из России, топор – с Украины. Украинские власти заявили, что оружие имеет «ценность для украинской культуры», передает РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.

Журнал уточнил, что мечи относятся к VI или V веку до нашей эры, топор – к III веку до нашей эры, их нашли «на территории современной Украины». Американские власти не сообщили, кого считают отправителем оружия и для чего оружие переправили в США.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама решил, что коллекцию «скифского золота» следует передать Киеву. Музеи Крыма подали в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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