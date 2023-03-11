 

Bloomberg: Пентагон запросит 170 млрд долларов на вооружения в 2024 году

11.03.2023, 8:19, Новости дня
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Американское минобороны в понедельник, 13 марта, представит запросы на закупку и финансирование военных разработок в 2024 году на общую сумму более 300 млрд долларов, пишут западные СМИ со ссылкой на внутренний документ Пентагона.

По информации Bloomberg, в 2024 году финансовом году (с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024-го) Пентагон собирается направить 170 млрд долларов на пополнение и увеличение запасов вооружений, причем часть этих средств пойдет на производство техники и боеприпасов взамен переданных Украине, а также на расширение запасов ракет, которые, как сказано в документе, американцы могли бы использовать в случае возможного конфликта с Китаем, передает ТАСС.

Еще 76,8 млрд долларов Пентагон просит на вооружения для флота и корпуса морской пехоты, из них 32,8 млрд долларов собираются направить на строительство новых кораблей, 61 млрд долларов – на вооружения для военно-воздушных и космических сил, а 24,4 млрд долларов – для сухопутных сил.

Кроме того, Пентагон намерен закупить 28 систем залпового огня HIMARS и свыше 5 тыс. ракет к ним, а также 541 противотанковый ракетный комплекс Javelin («Джавелин»).

На научные и опытно-конструкторские разработки министерство обороны США просит выделить около 145 млрд долларов. В частности, 3,7 млрд долларов хотят направить на создание новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, на разработку нового истребителя – 2,3 млрд, а также 3 млрд долларов на внедрение нового стратегического бомбардировщика B-21.

Согласно представленному ранее на этой неделе проекту бюджета США на 2024 финансовый год, на оборонные цели предлагается выделить 842 млрд долларов – на 26 млрд долларов, или 3,2%, больше, чем годом ранее.

При этом представители Республиканской партии, которая контролирует Палату представителей Конгресса США, заявили, что не собираются принимать подготовленный администрацией Джо Байдена проект бюджета, назвав документ «мертворожденным».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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