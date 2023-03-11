 

Вытягивает лицо и скрывает морщины: как подбирать под разные стрижки модную длинную челку

11.03.2023, 7:45, Разное
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Прическа – это 50% успешного образа. С ее помощью можно сделать свой внешний вид более привлекательным. К лицу человека привлечено больше всего внимания, именно поэтому стоит обратить внимание на прически, которые способны подчеркнуть достоинства и скрыть некоторые несовершенства. Это особенно касается тех случаев, когда нужно скрыть морщинки и визуально вытянуть лицо. Сделать это можно с помощью длинной челки.

Челка-занавеска

Стрижка с длинной челкой-занавеской сразу придает образу более современный вид. Длина такой челки может изменяться в зависимости от длины волос и формы лица, а также того эффекта, который хочется получить. Обычно челка-занавеска доходит до скул или опускается к нижней челюсти.

У нее множество преимуществ, помимо красоты, и одно из них заключается в том, что такая челка не требует еженедельного обновления, как обстоит дело с прямыми челками. Кроме того, укладывать такую челку очень просто, а если она надоест, ее можно будет просто заколоть или скрыть под повязкой.

А ее толщина может изменяться в зависимости от толщины своих волос. Более того, если сделать такую челку более тяжелой, это визуально придаст объема стрижке, что даже не придется дополнительно подчеркивать укладкой.

Челка-занавеска со волосами средней длины

Челка-занавеска настолько универсальна, что ее можно сочетать с волосами самой разной длины. Средняя длина при этом является максимально гармоничной.

Длинное каре с многослойной челкой-занавеской

Даже если длина волос не ниже плеч, этого будет достаточно, чтобы дополнить прическу челкой-занавеской. Многослойность локонов при этом позволяет создавать элегантные завитки, которые способны выгодно дополнить любой образ.

Стрижка боб

Стрижка боб популярна и универсальна. Она может иметь самую разную длину и подходит для всех типов волос, а также форм лица. Кроме того, текстура волос может быть самой разной, а укладывать их можно, вытягивая утюжком или завивая на плойку.

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Конечно же, не обходится в этом случае и без длинной челки. Но она в данном случае может быть несколько короче и доходить всего лишь до середины лица.

Массивная челка-занавеска с длинными волосами

Челка-занавеска представлена самыми разными вариантами. Так, она бывает совсем тонкой и невесомой или тяжелой. А если еще и уложить волосы, придав им дополнительный объем, можно создать неповторимый эффект, который не останется незамеченным.

Челка-занавеска с волосами длины макси

Эта челка настолько шикарна, что она способна вытянуть практически любую стрижку. Хорошо она смотрится и на длинных волосах, которые можно уложить легкими волнами.

При этом даже нет необходимости создавать новомодное окрашивание, ведь сегодня так модно направление “полюби себя”. Похоже, самое время примкнуть к этому тренду.

Максимально многослойная

Челка-занавеска прекрасно сочетается с многослойными стрижками, независимо от того, какова длина волос. Если к этому добавить еще и модное окрашивание, например, балаяж или омбре, можно будет практически месяцами не посещать салон, ведь и стрижка, и цвет будут выглядеть непревзойденно.


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