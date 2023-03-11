Из черепа годовалой девочки извлекли ее недоразвитого близнеца

Китайские медики сделали удивительное открытие при рентгеновском исследовании черепа годовалой девочки.

Родители обратились к врачам с проблемой отставания ребенка в развитии. Кроме того, ее голова была слишком большой. Проведя осмотр, специалисты обнаружили внутри ее мозга недоразвитый плод.

Эксперты сделали вывод, что это нерожденный близнец девочки. Такое явление называют паразитическим близнецом. Зародыши внутриутробно соединяются, но развивается только один. В мозге такой близнец находится крайне редко.

Плод длиной около 10 см обнаружили в мозге девочки, когда родители отвезли ее в больницу из-за увеличения черепа и проблем с моторикой.

Врачи отметили, что у плода развились верхние конечности, кости и даже ногти. Это означает, что он, вероятно, продолжал расти в течение нескольких месяцев в теле сестры. Это было возможно, так как кровеносная система плода была соединена с системой кровообращения девочки.

«Плод в плоде» — это медицинский термин, обозначающий редкое явление, при котором близнецы сливаются в утробе матери и один из них физически развивается внутри другого. Задокументировано всего около 200 случаев «плода в плоде». Их находили в области таза, рта, кишечника и даже мошонки. Случаев, связанных с черепом, насчитывается всего 18.

Обычно их находили у младенцев, но несколько случаев были зарегистрированы среди взрослых. После операции по удалению больные обычно полностью выздоравливают. В последний раз такую находку медики фиксировали в 1982 году. Ребенок выжил после извлечения плода.

Увеличение головы было связано со скоплением жидкости в мозге, которое может вызывать сильную сонливость и судороги.