Право на аборт и эвтаназия — Макрон отвлекает французов от пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон использует хорошо известный политический приём, чтобы переключить внимание населения с пенсионной реформы и протестов против неё на другие социальные вопросы, передаёт France info. Для этого глава государства объявил о включении в конституцию права на аборт, начал дебаты о добровольном уходе из жизни, а также рассматривает возможность провести изменения в институтах политической власти.



AP

В последние дни Эммануэль Макрон активно занимается решением множества социальных вопросов, пишет France info. В среду он объявил о внесении в конституцию права на аборт, в четверг говорил об эвтаназии, а также проводил множество консультаций по реформе институтов политической власти. Французский телеканал задаётся вопросом: не пытается ли президент отвлечь таким образом внимание от пенсионной реформы?

В политике такой приём хорошо известен. Уже несколько недель Елисейский дворец повторяет одно и то же: пенсионеры не могут быть «основой основ будущего Франции». Как расшифровывает эту фразу высокопоставленный советник, «роль президента в том, чтобы не забывать об остальном». В то же время даже в его собственной партии некоторые открыто упрекают Эммануэля Макрона, что он заботится только о том, чтобы оставить свой след в истории. Такая навязчивая идея у него порой доходит до разрыва с реальностью.

Другие же видят в этой стратегии скорее плохой способ покончить с вопросом о пенсионной реформе после того, как его долгое время избегали, чтобы любой ценой перейти к другим вещам. «Это напоминает мне стратегию Франсуа Олланда с его законопроектом «Брака для всех», — возмущается попутчик правящей партии. — Как только встречаются сложности, переходим к социальной повестке». Своё мнение он высказал прямо и без обиняков: «Французам совершенно плевать».

По вопросу добровольного ухода из жизни Эммануэль Макрон чувствует себя скорее не в своей тарелке, отмечает сайт. Здесь его стратегия также кажется понятной: глава государства выслушивает мнения и проводит консультации, выжидая, когда сможет воспользоваться ситуацией. В ближайшее время он вряд ли сделает громкие заявления, главным образом потому, что организованные по его инициативе общественные дебаты ещё не завершены. Итоговый доклад по их работе ожидается 2 апреля, однако сложно сказать, чувствует ли Макрон себя не в своей тарелке по этому вопросу или намеренно затягивает принятие решения.

При этом тот же Макрон, хотя и воспитанный среди иезуитов, во время последней президентской кампании заявил о своей готовности перейти к бельгийской модели, где эвтаназию проводят легально. В сентябре 2022 года он обещал актрисе Лин Рёно, выступающей в поддержку добровольного ухода из жизни, изменить французские законы, однако уже осенью во время поездки в Рим резко поменял свою позицию и заверил Папу Римского, что не будет делать «непонятно что». Ещё один макронист в интервью France info уныло указал, что «по этому вопросу, как и по другим, у президента нет своей точки зрения».