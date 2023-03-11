Сунак намерен выделить дополнительно миллиарды фунтов на строительство британских ядерных подлодок

Во время намеченного на следующую неделю визита в США британский премьер должен объявить о том, что в ближайшие два года Британия потратит на оборону дополнительно £5 млрд, пишет The Times. Как полагает издание, значительная часть этих средств пойдёт на строительство подводных лодок класса Dreadnought, которые должны прийти на смену «стареющему» подводному ядерному флоту Великобритании.



AP

На фоне украинского конфликта премьер-министр Великобритании Риши Сунак готовится объявить о многомиллиардном вливании денег в британскую программу ядерного сдерживания в рамках нового пакета оборонного финансирования, пишет The Times.

Во время намеченного на следующую неделю визита в США британский премьер должен объявить о том, что в течение следующих двух лет на оборону будет выделено дополнительно £5 млрд.

Будет также опубликована «обновлённая версия» комплексного обзора вопросов обороны и безопасности, в котором будет изложен подход Великобритании к стратегическим угрозам со стороны РФ и Китая.

По предположению газеты The Times, значительная часть новых средств будет направлена на программу подводных лодок класса Dreadnought, которые придут на смену «стареющему» подводному ядерному флоту Великобритании.

Эта программа, как напоминает издание, была запущена в 2015 году, и в то время прогнозировалось, что она обойдётся в £31 млрд, причём подлодки будут введены в строй в 2030-х годах. В последнем докладе для британского парламента Министерство обороны Соединённого Королевства заявило, что £12,5 миллиардов уже были потрачены на разработку и ранние этапы реализации этой программы.

Между тем высокопоставленный источник в британском правительстве заявил, что, по общему признанию, этому проекту потребуются дополнительные денежные вливания, в противном случае финансирование придётся перенаправлять из других частей бюджета Минобороны Британии.