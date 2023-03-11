В возрасте 68 лет в Иерусалиме скончалась актриса Ольга Катаева

Советская и израильская актриса Ольга Катаева скончалась в Иерусалиме в возрасте 68 лет в результате тяжелой болезни, информирует Mikro Theatre.

В сообщении театра сказано, что Катаева была «талантливой актрисой, нежной и обаятельной женщиной и прежде всего – хорошим другом», передает РИА «Новости».

Катаева (Борухова) родилась в Воронежской области, служила в Саратовском ТЮЗе и Саратовском академическом драматическом театре имени Карла Маркса. В 1995 году уехала в Израиль. Снималась в фильмах «Балерина политотдела», «Анонимное письмо», «Тревожное воскресенье».

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