 

Захарова увидела признаки раздвоения личности в заявлении представителя Госдепа Прайса

11.03.2023, 5:30, Новости дня
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на двойные стандарты в позиции США, когда Госдеп рассуждает о ситуации вокруг Боснии и Герцеговины и о ситуации вокруг Сербии. 

Захарова в Telegram опубликовала заявление представителя Госдепа Неда Прайса. Прайс от имени США обещал поддерживать территориальную целостность Боснии и Герцеговины, а также препятствовать попыткам подорвать Дейтонское мирное соглашение. При этом он осудил заявление президента Республики Сербской Милорада Додика, который грозил отделением от БиГ.

«Невероятно», – сообщила официальный представитель МИДа. По ее словам, если в словах Прайса заменить «БиГ» на «Сербию», «Республику Сербскую» – на «Косово», а «Дейтонские соглашения» на резолюцию «СБ ООН 1244», то «получите диагноз – раздвоение личности». Захарова подчеркнула, что США в 2008 году вопреки позиции СБ ООН «признали независимость Косово», что является нарушением территориальной целостности Сербии.

Напомним, по дейтонскому миру Республика Сербская получила права на самостоятельную внешнюю политику, на независимые вооруженные силы и на собственное гражданство. Додик рассматривается как возможный лидер сербской ирреденты – объединения в одно государство с Сербией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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