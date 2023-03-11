 

Феномен дня: россиянки массово продают полученные на 8 Марта подарки

11.03.2023, 5:27, Разное
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Россиянки стали активно распродавать непонравившиеся подарки на Международный женский день. Это заметили жители Екатеринбурга.

По данным URA.ru, парфюмерная вода стала самым популярным непонравившимся подарком среди женщин. Единственной причиной продажи является — неподходящий аромат. Одна из необычных позиций на сайте — подгузники. Женщина утверждает, что ей их подарили на 8 Марта, но она использует для ребенка другие.


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