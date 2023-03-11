Феномен дня: россиянки массово продают полученные на 8 Марта подарки
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Россиянки стали активно распродавать непонравившиеся подарки на Международный женский день. Это заметили жители Екатеринбурга.
По данным URA.ru, парфюмерная вода стала самым популярным непонравившимся подарком среди женщин. Единственной причиной продажи является — неподходящий аромат. Одна из необычных позиций на сайте — подгузники. Женщина утверждает, что ей их подарили на 8 Марта, но она использует для ребенка другие.
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