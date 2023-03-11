Феномен дня: россиянки массово продают полученные на 8 Марта подарки

Россиянки стали активно распродавать непонравившиеся подарки на Международный женский день. Это заметили жители Екатеринбурга.

По данным URA.ru, парфюмерная вода стала самым популярным непонравившимся подарком среди женщин. Единственной причиной продажи является — неподходящий аромат. Одна из необычных позиций на сайте — подгузники. Женщина утверждает, что ей их подарили на 8 Марта, но она использует для ребенка другие.