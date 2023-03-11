Business Insider рассказала о присутствии танкера в районе взрывов «Северных потоков» незадолго до теракта

За две недели до диверсии, которую устроили на «Северных потоках», в районе взрывов несколько дней находился танкер Minerva Julie под флагом Греции, сообщил аналитик Оливер Александер.

Сообщается, что танкер дрейфовал у «места взрывов» с 6 до 13 сентября, пересекая участок над трубопроводами. Представитель танкера подтвердил, что судно ожидало «новых инструкций относительно рейса», передает РИА «Новости» со ссылкой на Business Insider.

Как пишет издание, возникает вопрос, стал ли экипаж Minerva Julie свидетелем чего-либо важного. Представитель Minerva Julie не сообщил, общался ли он со следствием.

Напомним, журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о причастности СЩА к диверсии на «Северных потоков». После этого западная пресса принялась продвигать версию о том, что теракт якобы совершила группа украинских заговорщиков.

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