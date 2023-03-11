Зеленский ввел санкции в отношении букмекерских контор и «Спортлото»

Украина вводит санкции против «связанных» с Россией букмекерских контор, ряда физлиц из РФ и российской гослотереи «Спортлото», сообщают СМИ со ссылкой на указ украинского президента Владимира Зеленского.

В частности, санкции введены против контор «Спортбет», «Бетсити», «Матчбет» и других. Всего санкции введены против 287 юридических лиц и 120 физических лиц, включая граждан Кипра, Великобритании, Польши, Турции и Нидерландов, передает РИА «Новости».

Напомним, в конце февраля Зеленский ввел санкции против Российского Красного Креста, гуманитарных и благотворительных организаций, причастных к спорту россиян, а также против российских госслужащих, включая уполномоченных по правам детей, и сотрудников СМИ.

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