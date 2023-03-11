 

Уровень бедности в России в 2022 году снизился до минимума за весь постсоветский период

11.03.2023, 4:07, Новости дня
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В 2022 году уровень бедности в РФ достиг минимального за постсоветский период показателя в 10,5%, следует из данных Росстата.

Прежде минимальный уровень бедности был зафиксирован в 2012 году – 10,7%. Он вырос до 13,4% в 2015 году, после чего опять начал снижаться. В 2021 году уровень бедности составлял 11%, передает «Интерфакс».

Численность населения с доходами ниже границы бедности в РФ за 2022 год снизилась на 0,7 млн до 15,3 млн. Граница бедности составила 13 тыс. 545 рублей. Среднедушевые номинальные денежные доходы выросли на 12,4% до 45 тыс. 272 рублей. Среднемесячная начисленная зарплата в номинальном выражении составила 64 тыс. 191 рубль (плюс 12,6%), передает ТАСС.

В 2022 году наблюдалось снижение реальных денежных доходов в первых трех кварталах, в четвертом – небольшой рост. За год реальные денежные доходы снизились на 1,4%, а реальные располагаемые денежные доходы – на 1%.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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