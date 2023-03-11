 

Мнение: Назло Норкину!

11.03.2023, 3:59, Разное
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Помнится, ведущий “Места встречи” на НТВ глумился над вашим покорным слугой, уверяя, что я пытался, дескать, всеми силами “проникнуть на ТВ”, но он разгадал мой хитрый план, и на телевидение меня никто не пустит.

НАКОСЯ, ВЫКУСИ! – хочется мне сказать тов. Норкину. Завтра утром – встречайте! Непотопляемый Сапожник в программе “Утро России” на канале Россия. В своей ипостаси социального психолога. В 5.40 и в 7.10 утра!

Порассуждали о семейном бюджете и о том, кто его должен вести.

Источник: Размышления вольного социолога


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