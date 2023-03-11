 

Новый президент Чехии пообещал прозападный курс

11.03.2023, 3:21, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новым президентом Чехии официально стал экс-генерал НАТО Петр Павел, пишет Das Erste. В своей инаугурационной речи политик заявил, что поддерживает прозападный и проевропейский курс, а также пообещал продолжить поддержку Украины.


AP

Бывший генерал НАТО Петр Павел стал новым президентом Чехии, пишет Das Erste. 61-летний политик был приведён к присяге в ходе заседания обеих палат чешского парламента.

В отличие от своего предшественника Милоша Земана, Павел выступает за проевропейский и прозападный курс, пишет Das Erste. В своей инаугурационной речи Павел пообещал продолжить поддержку Украины, а также отметил, что страны Центральной Европы должны быть едины в своей поддержке Киева. Павел заявил, что «таким образом мы, в конечном итоге, помогаем и самим себе». Политик напомнил о событиях 1968 года, когда ввод советских войск в Чехословакию привёл к сворачиванию Пражской весны.

В свои первые сто дней в должности президента Павел намерен совершить ряд международных визитов в соседние страны, пишет Das Erste. Первой в списке значится Словакия: кроме того, Павел намерен в апреле совершить совместный со словацким президентом Зузаной Чапутовой визит в Киев.

Как отмечает издание, должность президента в Чехии носит преимущественно церемониальный характер, однако президент при этом является главнокомандующим вооружённых сил и назначает правительство. Das Erste напоминает, что Павел выиграл выборы во втором раунде, набрав 58,3% голосов. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11.22 / Тест: угадайте советский фильм по фотографии со съемок

25.07.21 / Якутия выплатит китайским лесопереработчикам 40 млн долларов за сгоревший лес

30.08.21 / «Невской битвы и Ледового побоища не было»: ЕС потребовал от России переписать учебники истории

03.03.22 / Мнение: “Это нам только на руку”

23.08.21 / Огурцы можно намазать на хлеб: вкуснейшая консервация, о которой знают немногие

05.09.20 / История: Почему Николай II не стал Петром Великим?

24.09.22 / Чиновники планируют освоить бюджет Петербурга на приложении-дублере

12.11.22 / «Основы» русского цинизма

24.11.21 / Увлечение соцсетями связали с депрессией у взрослых людей

11.06.22 / Iltalehti – закрытие воздушного пространства России обходится Финляндии в €1,5 млн в месяц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика