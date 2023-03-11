 

В соцсетях разоблачили украинский фейк о поджоге якобы российского истребителя Су-27

11.03.2023, 2:48, Новости дня
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Видеозапись, на которой подконтрольные Киеву диверсанты якобы подожгли истребитель Су-27 ВКС РФ на аэродроме в Артеме (Приморский край), оказалась фейком – украинской пропаганде пришлось поджечь самолет Воздушных сил Украины.

Как указывает Telegram-канал «Война с фейками», на нижней части крыла Су-27 можно увидеть эмблему, которую наносят на украинские самолеты, – «желто-синий кружок». Отмечается, что у российских самолетов «на нижней части крыла чаще всего нет никаких изображений, реже встречаются красные звезды».

Также указывается, что боевые самолеты редко стоят на траве, а «лестницу на колесиках, которая видна в кадре, обычно подгоняют только для того, чтобы летчик мог сесть в кабину». «В остальное время она просто мешает обслуживать технику», – говорится в сообщении.

Судя по видео, «украинской пропаганде» пришлось «потратиться и поджечь настоящий Су-27» украинских Воздушных сил – видимо, «какой-то аварийный самолет» или самолет из музея в Виннице.

Накануне сообщалось, что за время специальной военной операции в Украине российскими силами уничтожено около 400 украинских самолетов и более 200 вертолетов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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