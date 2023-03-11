Захвативший заложников в аптеке в немецком Карлсруэ мужчина задержан полицией

Полиция ворвалась в аптеку в немецком Карлсруэ, где мужчина захватил заложников, преступник задержан, пострадавших нет, сообщили правоохранители и очевидцы.

Полицейские «в боевой экипировке ворвались» в аптеку, прозвучало несколько взрывов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Позднее полиция Карлсруэ в Twitter подтвердила, что «в аптеку вошел спецназ». В здании начался обыск.

Напомним, в Карлсруэ неизвестный в аптеке захватил заложников. Сообщалось, что мужчина требовал за их освобождение миллионы евро.

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