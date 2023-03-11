 

Байден и фон дер Ляйен заявили о намерении США и ЕС добиваться «дальнейшего роста издержек» для России в связи с СВО

11.03.2023, 2:48, Новости дня
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США и ЕС собираются добиваться «дальнейшего роста издержек» для РФ в связи с проведением российской специальной военной операции на Украине, говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Антироссийские санкции названы в документе беспрецедентными, скоординированными и эффективными. Указывается, что США и ЕС приняли их, а также другие экономические меры, чтобы добиться «дальнейшего ослабления» российского ВПК. Вашингтон и Брюссель продолжают работу по борьбе с попытками обойти санкции, «в том числе путем расширения полномочий по закрытию доступа РФ ко всем поставкам, поддерживающим ее военную машину».

В частности, США и ЕС совместно предпринимают меры против «дополнительных субъектов в третьих странах по всему миру», чтобы помешать оказанию поддержки специальной военной операции в Украине «из любой части планеты». В документе сказано, что стороны стремятся сильнее ограничить доходы РФ с помощью лимита цен на нефть, поставляемую морем, передает ТАСС.

Кроме того, США и ЕС намерены укреплять энергетическую безопасность Европы. Для этого будет продолжена работа по диверсификации источников энергии и по снижению использования ископаемых источников. Также стартуют переговоры о подготовке соглашения о критических важных полезных ископаемых, используемых прежде всего для производства аккумуляторов электромобилей. Выражается поддержка интеграции Украины в энергорынки Европы.

США и ЕС хотят совместно бороться с применением их технологических разработок для наращивания военного и разведывательного потенциала тех стран, которые они считают соперниками.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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