Мнение: О большой охоте на маленькую женщину… Теперь уже и Земфира — всё?

Не так уж и давно она была почитаема и рукопожатна у властей. Её приглашали петь на официальных мероприятиях, ей давали стадионы и большие залы, её даже назвали «настоящим патриотом России» — за мат со сцены в адрес украинских активистов с жовто-блакитным прапором и слова, мол, «я люблю свою страну».

А теперь — всё в прошлом.

Теперь она — в списке врагов народа иностранных агентов. И это для творческого человека — всё, конец?

Министерство юстиции РФ 10 февраля внесло в список иностранных агентов певицу Земфиру, также известную как Рамазанову Земфиру Талгатовну. Ведомство объяснило этот шаг тем, что известная рок-исполнительница «открыто выступала в поддержку Украины», давала концерты в недружественных странах «с призывами против специальной военной операции» и… получала «поддержку от иностранных источников». По сути, по чисто бюрократическим причинам, а ещё из мелкой мести. Мол, кто не с нами, тот против нас, а значит, получай, с***чка, по полной программе на всякий случай, чтобы другим неповадно было!

Формально — «по закону», а по существу — глупость несусветная. Хотя бы потому, что вреда от таких решений в отношении людей преимущественно аполитичных, но известных и популярных — стократ больше по сравнению с доставленными неприятностями. Тем более, что и ответ «иноагента Земфиры» не замедлил себя ждать.

И слова — не в бровь, а в глаз.

Да, об этом «поговорят и забудут». Но осадок остался. И каждый такой клип — шатает скрепы. А ведь его могло и вовсе не появиться, будь #власть не такой мелочной. Но она предпочитает выдумывать «врагов» из ничего, а то и плодить их на ровном месте, как это было с популярным у тик-токеров Некоглаем, который теперь из-за излишней ретивости полицейских покинул РФ и «донатит на ВСУ». Что российская молодёжь наблюдает и делает выводы.

И как же, с***ка, научиться эту Родину любить?

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