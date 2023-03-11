Лекарства под замком — в США борются с участившимися кражами в аптеках

Американские аптеки всё чаще подвергаются нападениям: грабители быстро обчищают склады и потом перепродают лекарства, в основном опиоидные, в интернете. Наученные горьким опытом, аптекари начали убирать товары под стекло с подключённой сигнализацией, чем не всегда довольны обычные покупатели, рассказывает France 2.

Воры, которые спокойно заходят в аптеки, перелезают через прилавок и обчищают склад ровно за одну минуту. Такие сцены стали обычным делом для Соединённых Штатов. Каждый раз основная цель грабителей — лекарства, в большинстве случаев опиоиды.

Этот пострадавший аптекарь не пытался сопротивляться.

АХМЕД НАССЕР, аптекарь в Дирборне, штат Мичиган: Я отдал им всё, что они хотели. Я не знал, на что они готовы пойти, и не хотел рисковать своей жизнью.

В качестве ответной меры аптекари решили защитить все товары с помощью сигнализации. В США аптеки продают не только лекарства, но и гигиенические средства и средства по уходу за кожей. Теперь всё поместили под замок — и лекарства, и зубную пасту. Чтобы их взять, нужно нажать на кнопку и вызвать сотрудника. Мы провели эксперимент с помощью скрытой камеры.

ЖУРНАЛИСТКА: Я хочу взять этот товар, но почему здесь заперто?

АПТЕКАРЬ: А, это потому, что нас много раз обворовывали.

Мнения клиентов, с которыми мы поговорили на выходе из магазина, разделились.

АМЕРИКАНКА: Мне неудобно, если приходится тратить время. Я предпочитаю сама всё брать.

АМЕРИКАНЕЦ: Я поддерживаю всё, что не даст людям воровать. Даже если это неудобно для нас, это неважно.

Для особо сильных препаратов эта сеть аптек даже приобрели сейфы, которые можно открыть только через какое-то время, что в случае нападения даёт сотрудникам возможность предупредить полицию.

РИЧАРД КИМБОЛ, региональный директор сети аптек CVS: Аптечные воры больше всего хотят быстро зайти и выйти, так что эта система отложенного открытия является очень хорошим сдерживающим фактором: чтобы получить доступ к любому лекарству, необходимо подождать.

По данным сети аптек, такие меры помогли снизить кражи в некоторых магазинах до 70 процентов. Что же касается украденных лекарств, их обычно перепродают в интернете.

Дата выхода в эфир 07 марта 2023 года.