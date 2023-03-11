 

Боррель заявил, что ЕС почти исчерпал свои возможности по введению санкций против России

11.03.2023, 2:00, Разное
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью ЕurActiv заявил, что Евросоюз почти исчерпал возможности по введению санкций против Москвы. Он также добавил, что теперь необходимо внимание Брюсселя на финансовую и военную поддержку Киева.


AP

Евросоюз почти исчерпал свои возможности карательных мер в отношении России, и внимание блока необходимо переключить на финансовую и военную поддержку Украины, заявил в эксклюзивном интервью EURACTIV глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Не так много осталось, что можно сделать в вопросе санкций, но мы можем продолжать увеличивать финансовую и военную поддержку (Киева. — ИноТВ)», — заявил он после встречи министров обороны Евросоюза в Стокгольме.

«Было бы странно, если бы через год после начала конфликта оставалось бы гораздо больше вариантов. Мы использовали наш пошаговый процесс и действовали по нарастающей — возможно, иногда чересчур активно», — добавил он.

Как отмечает издание, за последний год ЕС утвердил 10 пакетов санкций против Москвы, нацеленных на то, чтобы затруднить ей финансирование военных действий и оставить её без техники и запчастей для вооружений.


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