Фон дер Ляйен выразила Байдену благодарность за помощь в преодолении Европой энергетической зависимости от России

США оказали Евросоюзу помощь, когда ЕС захотел избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с президентом США Джо Байденом.

Фон дер Ляйен поблагодарила Байдена за американские поставки сжиженного природного газа, которые «помогли пройти через энергетический кризис», передает РИА «Новости».

В свою очередь, Байден заявил, что действия США и ЕС «привели к укреплению» энергетической, экономической и национальной безопасности. Он похвастался, что США, обещавшие заместить российский трубопроводный газ, поставили вдвое больше СПГ, чем намеревались. По его словам, «это сработало», передает ТАСС.

Байден заявил, что США и ЕС солидарны с «народом Украины». Фон дер Ляйен заверила, что ЕС и США намерены «поддерживать Украину столько, сколько потребуется». При этом она не стала комментировать обвинения Вашингтона в адрес Китая в том, что он якобы готовится поставлять оружие России. По ее словам, это «двустороннее дело соответствующих стран».

Напомним, высокопоставленный представитель Белого дома сообщал, что Байден и фон дер Ляйен сосредоточат внимание на дополнительных шагах, которые можно сделать в целях усиления экономического давления на Россию.

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