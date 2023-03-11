 

Алаудинов сообщил о подготовке Украиной и НАТО операции с целью попытаться разблокировать Артемовск

11.03.2023, 1:55, Новости дня
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Вооруженные силы Украины и руководство НАТО готовят операцию, собираясь предпринять попытку разблокировать Артемовск (Бахмут), сообщил командир спецназа «Ахмат», замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

Алаудинов сообщил, что получена информация о намерении Украины «нанести удар» на указанном направлении. «Мы эту информацию фиксируем и готовимся к отражению наступления», – приводит его сова ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».

Как сообщил Алаудинов, ВСУ «сконцентрировали три группировки», чтобы «в ближайшее время пытаться разблокировать Артемовск». Он выразил уверенность, что украинским войскам не удастся добиться успеха, пишет «Российская газета».

Он также заявил, что при отходе из Артемовска противник понесет скорее «имиджевые потери», нежели «оперативно-тактические».

Напомним, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин также заявил, что вооруженные силы Украины планируют организовать наступление в районе города Артемовска. Российские войска делают все, чтобы этого не произошло, сообщил он.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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