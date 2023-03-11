Зеленский поручил Шмыгалю «тщательно проработать» возможность переименования России в «Московию»

Главе правительства Украины Денису Шмыгалю поручено с привлечением научных учреждений проработать возможность переименования РФ в «Московию», сообщил офис украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский в ответ на соответствующую петицию, которая набрала на сайте офиса президента Украины необходимое для официального рассмотрения число голосов, заявил, что данный вопрос нуждается в «тщательной проработке». Зеленский сообщил, что поручил Шмыгалю провести «комплексную проработку» данной инициативы, передает РИА «Новости».

Напомним, петицию с инициативой дать РФ название «Московия» опубликовали осенью. В феврале она набрала 25 тыс. подписей, которые необходимы для официального рассмотрения Зеленским.

Следует подчеркнуть, что в отношении РФ не использовали название «Московское царство»: в XV–XVI веках страна называлась «Русское государство». «Московией» ее называли только в некоторых западных источниках наряду с обозначением «Россия». На Украине утверждают, что Россия якобы «украла» свое государственное и географическое название.

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