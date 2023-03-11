Либералы поделят власть с либералами

Уже понятен состав будущей правящей коалиции Эстонии: в ней нет места ни националистам, ни политикам от русскоязычного меньшинства.

Результаты прошедших в Эстонии парламентских выборов — торжество либеральных настроений: победили самые проевропейские кандидаты. Партия реформ, чья председатель Кая Каллас ныне занимает пост премьер-министра, получила еще больше голосов, чем на предыдущих выборах, — эстонцы довольны своей правящей коалицией. Голоса русскоязычных избирателей разделились: центристы, традиционно представляющие их интересы, утратили симпатии части электората, поддержав Украину. А на северо-востоке страны, в приграничной Ида-Вирумаа, чуть не прошли два крайне пророссийских кандидата.

Железная леди Европы

Предыдущие выборы в 2019 году привели к формированию очень странной коалиции. Тогда первое место тоже заняла Партия реформ, и президент Эстонии Керсти Кальюлайд обратилась к Кае Каллас с предложением сформировать правящую коалицию, но у той не получилось этого сделать. После этого право на формирование коалиции перешло к Юри Ратасу, главе Центристской партии, занявшему второе место, а центристы обратились к националистической партии EKRE. Сформированная коалиция оказалась шаткой: партнеров больше сближало нежелание либеральных партий сотрудничать с ними, чем общие программные тезисы и видение будущего Эстонии. В итоге в начале 2021 года центристы оказались в центре коррупционного скандала, Юри Ратас подал в отставку, и коалиция развалилась.

Новую коалицию собрала и возглавила Кая Каллас — на сей раз успешно.

Она стала первой женщиной в роли премьер-министра Эстонии, а новое правительство оказалось идеально сбалансированным гендерно: женщины получили 7 из 15 министерских портфелей.

Фокусом двух лет правления Каллас, конечно, стала, прежде всего, внешняя политика. Британский журнал The New Statesman в недавней статье назвал Каю Каллас новой «европейской железной леди», которая активнее всех отстаивает интересы Украины в Европе. Авторы статьи подсчитали: за первую половину весны 2022 года Германия передала Украине военную технику на сумму 0,01% ВВП, США и Великобритания — 0,05% ВВП, а маленькая Эстония — 0,08% ВВП. Ее речь в поддержку Украины, произнесенную в конце апреля перед политиками Германии, международные СМИ процитировали более 11 тысяч раз.

«Я из счастливого поколения, — объясняет Каллас свои ценности и политические принципы журналисту The New Statesman. — Мы жили в тюрьме, где не было свободы, выборов, ничего. А в 1991 году, когда я была подростком, мы получили нашу независимость и свободу обратно».

Другая важная тема для Каллас — экология и зеленая экономика. Еще осенью 2021 года она выступила на конференции ООН по вопросам изменения климата, где рассказала, что Эстония готова показать другим странам пример в достижении климатической нейтральности. Тогда же Кая Каллас рассказала, что Эстония стремится к 2035 году полностью прекратить производство электроэнергии из сланца.

Новые либералы

Партия реформ получила на прошедших в воскресенье выборах 31,2% голосов и 37 мест в эстонском парламенте — на три больше, чем в 2019 году. Переговоры о формировании коалиции уже идут полным ходом: реформисты пригласили в партнеры молодую партию Eesti 200 и социал-демократов, занявших на выборах четвертое и пятое места соответственно.

Фото: MAGO / Scanpix

Для Eesti 200 четвертое место и чуть больше 13% голосов — отличный результат, с учетом того, что партия была образована в 2018 году и на прошлых выборах не смогла пробиться в парламент. В нынешнем составе парламента Eesti 200 — самая прогрессивная сила, во многом фокусирующаяся на правах человека. Так, одна из основных тем их программы — легализация однополых браков или хотя бы реформа закона о семье, которая позволила бы уравнять в правах сожителей, в том числе одного пола.

Также приоритетом Eesti 200 считает образование, а основательница партии Кристина Каллас (заметим, что Кая и Кристина Каллас — не родственницы, а однофамилицы. — Ред.) хотела бы в новом правительстве получить пост министра образования.

У новой партии свое видение будущего школ: они предлагают объединять эстонские и русские школы, чтобы дети из разных по родному языку семей учились в одной среде.

Кристина Каллас считает, что это предложение не противоречит поддержанной правящей партией школьной реформе, которая предполагает постепенный перевод всех русских школ на эстонский язык обучения.

В целом у Партии реформ с Eesti 200 и социал-демократами действительно много точек соприкосновения. Как отметил в ходе начавшихся 8 марта переговоров министр внутренних дел социал-демократ Лаури Ляэнеметс, в Эстонии еще никогда не было коалиции, у которой так много общего.

Эстонские националисты и поклонники Кремля

Проигравшими оказались занявшая второе место националистическая партия EKRE (16,1% голосов) и занявшая третье место Центристская партия (15,3%). Обе по сравнению с 2019 годом ухудшили результат.

EKRE — одиозные евроскептики, за время своего недолгого членства в правящей коалиции регулярно попадавшие в скандалы. Так, в 2020 году основатель партии Март Хельме, в тот момент занимавший пост министра внутренних дел, покинул эту должность, после того как назвал Джо Байдена «коррумпированным типом». За год до этого Хельме вынудил всю правящую верхушку Эстонии извиняться перед Финляндией, новоизбранного премьера которой назвал «продавщицей, ставшей премьер-министром».

Март Хельме. Фото: AP / TASS

На более ранних стадиях своей политической карьеры, в 2007 году, Хельме утверждал, что РФ — «исконный враг» Эстонии, а местные русскоязычные жители — «пятая колонна Москвы». Интересно, что перед выборами рейтинги EKRE пошатнула, в том числе, статья Politico, обвинившая партию в связях с Евгением Пригожиным: в тексте говорится, что существовал план поддержки сетью Пригожина кандидатов от EKRE на выборах в Европарламент. Авторы статьи утверждают, что такие переговоры были, но была ли оказана реальная помощь, неизвестно.

Центристская партия, традиционно опирающаяся на русскоязычное население, также выступила на этих выборах плохо. Причин здесь много: прежде всего, часть избирателей разочарованы тем, что центристы не смогли отвоевать сохранение школьного образования на русском языке и выразили однозначную поддержку Украине.

При этом в русскоязычном регионе Ида-Вирумаа больше всего голосов получили Михаил Стальнухин и Айво Петерсон. Первый — бывший центрист, баллотировавшийся на этих выборах как независимый кандидат, прославившийся тем, что назвал членов правительства, выступающих за снос советских памятников, фашистами.

Айво Петерсон — еще более одиозный в Эстонии персонаж, гость российских ток-шоу, недавно съездивший в Мариуполь за счет некоей российской организации.

Айво Петерсон. Фото: сайт «Koos / Вместе»

И Стальнухин, и Петерсон чуть не прошли в Рийгикогу (эстонский парламент. — Ред.), притом что на парламентских выборах могут голосовать только граждане. Неграждане — в основном, это русскоязычные, зачастую лояльные РФ жители страны — могут голосовать лишь на выборах муниципального уровня. Это может стать поводом для пересмотра избирательного законодательства, которое еще больше ограничит право голоса неграждан.

Мария Епифанова

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