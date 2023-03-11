Independent – Ким Чен Ын приказал своим военным повышать боеготовность на случай «настоящей войны»

Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал своим военным чаще проводить учения и повышать боеготовность, пишет The Independent. По его словам, это нужно для того, чтобы в случае необходимости страна могла отреагировать на настоящую войну и захватить инициативу в вооружённом конфликте.



AP

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал северокорейским военным интенсивней проводить учения и повышать боевую готовность, чтобы при необходимости отреагировать на «настоящую войну», пишет The Independent со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, Ким Чен Ын «подчеркнул, что подразделения огневого налёта должны быть строго подготовлены к тому, чтобы за счёт неуклонного наращивания различных иммитационных учений для настоящей войны выполнять в наивысшем совершенстве две стратегические задачи: во-первых, сдерживать войну, а во-вторых, захватить инициативу в войне».

Об этом он заявил во время проведения артиллерийских учений, на которых отрабатывалось нападение на неназванный южнокорейских аэродром, говорится в статье.

Это заявление Ким Чен Ына прозвучало на фоне того, как Пхеньян в четверг произвёл из портового города Нампхо пуск баллистической ракеты средней дальности.

Как отмечает The Independent, слова северокорейского лидера соответствуют ядерной доктрине, которую Пхеньян принял в прошлом году и которая разрешает наносить упреждающие ядерные удары в различных ситуациях, когда КНДР может посчитать, что руководство страны находится под угрозой.