 

Independent – Ким Чен Ын приказал своим военным повышать боеготовность на случай «настоящей войны»

11.03.2023, 0:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал своим военным чаще проводить учения и повышать боеготовность, пишет The Independent. По его словам, это нужно для того, чтобы в случае необходимости страна могла отреагировать на настоящую войну и захватить инициативу в вооружённом конфликте.


AP

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал северокорейским военным интенсивней проводить учения и повышать боевую готовность, чтобы при необходимости отреагировать на «настоящую войну», пишет The Independent со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, Ким Чен Ын «подчеркнул, что подразделения огневого налёта должны быть строго подготовлены к тому, чтобы за счёт неуклонного наращивания различных иммитационных учений для настоящей войны выполнять в наивысшем совершенстве две стратегические задачи: во-первых, сдерживать войну, а во-вторых, захватить инициативу в войне».

Об этом он заявил во время проведения артиллерийских учений, на которых отрабатывалось нападение на неназванный южнокорейских аэродром,  говорится в статье.

Это заявление Ким Чен Ына прозвучало на фоне того, как Пхеньян в четверг произвёл из портового города Нампхо пуск баллистической ракеты средней дальности.

Как отмечает The Independent, слова северокорейского лидера соответствуют ядерной доктрине, которую Пхеньян принял в прошлом году и которая разрешает наносить упреждающие ядерные удары в различных ситуациях, когда КНДР может посчитать, что руководство страны находится под угрозой.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05.22 / Компания Vivo представила Y75 с 4G

01.07.22 / Спрос на льготную ипотеку вырос на 70%

07.02.22 / В рамках декоммунизации Украина откажется от советских розеток и снизит напряжение сети с 230 до 110 Вольт

03.12.20 / «Международная пилорама» будет выходить на азербайджанском языке

17.12.20 / Вор в законе из России победил на выборах шерифа в Луизиане

30.03.22 / “Не надо жертвенного трудоголизма” – замминистра труда призвал высвобожденных от работы россиян пожить в своё удовольствие

08.03.22 / Мнение: Странное противоречие

18.10.22 / Немецкие следователи пришли к выводу, что на «Северных потоках» произошла диверсия

08.12.21 / Басков раскрыл секрет похудения до 76 килограммов

14.11.21 / Свободные волны, небрежный пучок и боковые косы: пять причесок, которые можно смело носить под шапочкой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика