NTD – рис с полей возле АЭС «Фукусима» превратят в пластик

Поля возле АЭС «Фукусима» снова засеют рисом — впервые с момента аварии, которая более десяти лет назад накрыла эту территорию радиацией. Как передаёт NTD, на товар, который фермеры вырастят к концу года, даже нашлись покупатели. Одна компания будет закупать продукцию, которая считается всё ещё непригодной для употребления в пищу, и превращать её в низкоуглеродный пластик.

Дзинити Абэ улыбается, наблюдая, как экскаваторы расчищают землю рядом с его рисовыми полями. Он понимает, что скоро здесь снова можно будет засеять рис. И произойдёт это впервые с момента аварии на АЭС «Фукусима», которая более десяти лет назад накрыла эту территорию радиацией.

Более того, Абэ знает, что на рис, который он и кооператив вырастят к концу года, уже есть постоянный покупатель. Одна компания будет закупать продукцию, которая считается всё ещё непригодной для употребления в пищу, и превращать её в низкоуглеродный пластик. Затем его продадут крупным фирмам по всей Японии.

В ноябре прошлого года токийская компания Biomass Resin открыла в Намиэ завод по переработке риса в гранулы. Из подобных уже делают столовые приборы, контейнеры для еды, сувениры, а также пакеты с логотипами.

ДЗИНИТЕ АБЭ, фермер в 13-м поколении: Я хотел внести свой вклад в борьбу с пластиковыми отходами. Ещё одной причиной было восстановление Намиэ. Я хотел быть полезным, поэтому посоветовался со всеми и решил работать с биомассой.

Около 80 процентов земель в районе города пока остаются зоной отчуждения. Намиэ находится всего в четырёх километрах от атомной электростанции «Фукусима», где 11 марта 2011 года произошёл взрыв.

Раньше население города составляло примерно 21 тысячу человек. Сегодня здесь живёт около 2000.

Президент компании Biomass Resin говорит, что создание рабочих мест — ключевой фактор для возрождения города, в котором раньше процветал гончарный бизнес и сельское хозяйство.

ТАКЕМИЦУ ИМАДЗУ, глава компании Biomass Resin: Я чувствую, что завод может сыграть роль в решении региональных проблем, с которыми сталкивается город. Это создаст рабочие места и привлечёт людей.

Рис смешивают с небольшими пластиковыми шариками, а затем нагревают и превращают массу в тонкие стержни. После их охлаждают и нарезают на гранулы.

Такой пластик не поддаётся биологическому разложению. Но его использование сокращает количество нефтепродуктов, а выращивание риса в Намиэ также снижает общий выброс CO2 в атмосферу.

В Biomass Resin работает 10 человек. Компания использует рис не только из Намиэ, но также из других городов префектуры Фукусима. Однако в следующем году планируют увеличить закупки у местных фермеров, таких как Абэ.

В целом с 2017 года в городе работу возобновили восемь компаний. Среди них бетонный завод, а также предприятие по переработке аккумуляторов электромобилей.

Дата выхода в эфир 09 марта 2023 года.