Figaro сообщила о гибели в Донбассе 22-летнего наемника из Франции

В Донбассе погиб 22-летний наемник из Франции, который участвовал в боях на стороне украинских войск, сообщают СМИ.

Наемник погиб 16 февраля. Сообщается, что молодой человек по имени Андреас входил в так называемый Интернациональный легион Украины. Его тело вернут во Францию в ближайшие дни, передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro.

Напомним, в пятницу стало известно о первом погибшем в Украине эстонском наемнике – экс-офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак попал под артиллерийский обстрел под Артемовском.

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