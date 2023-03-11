Figaro сообщила о гибели в Донбассе 22-летнего наемника из Франции
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В Донбассе погиб 22-летний наемник из Франции, который участвовал в боях на стороне украинских войск, сообщают СМИ.
Наемник погиб 16 февраля. Сообщается, что молодой человек по имени Андреас входил в так называемый Интернациональный легион Украины. Его тело вернут во Францию в ближайшие дни, передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro.
Напомним, в пятницу стало известно о первом погибшем в Украине эстонском наемнике – экс-офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак попал под артиллерийский обстрел под Артемовском.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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