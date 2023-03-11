 

Figaro сообщила о гибели в Донбассе 22-летнего наемника из Франции

11.03.2023, 0:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Донбассе погиб 22-летний наемник из Франции, который участвовал в боях на стороне украинских войск, сообщают СМИ.

Наемник погиб 16 февраля. Сообщается, что молодой человек по имени Андреас входил в так называемый Интернациональный легион Украины. Его тело вернут во Францию в ближайшие дни, передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro.

Напомним, в пятницу стало известно о первом погибшем в Украине эстонском наемнике – экс-офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак попал под артиллерийский обстрел под Артемовском.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02.22 / Лукашенко попросил Россию создать учебный центр для освоения «Искандеров»

10.08.21 / В Литве строительство забора на границе с Беларусью признали проектом государственной важности

10.03.21 / «Белорусский военный округ России» – так сегодня воспринимают Минск в НАТО

30.12.20 / Путин подписал закон о единой минимальной цене на табачные изделия

31.10.21 / “Она была моим другом”. Болдуин впервые после гибели Хатчинс пообщался с журналистами

11.03.21 / В РФ предложили снизить ставки по старым ипотечным кредитам обманутым дольщикам

23.08.21 / Российские ученые выяснили «предел прочности» человека

25.05.22 / Додон пригрозил «устранить режим» Санду в Молдавии

21.10.20 / Звезда “Большой перемены” Крючкова госпитализирована

12.01.22 / Hовые исследования предостерегают об опасности электронных сигарет для зрения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика