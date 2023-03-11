 

Регулирующие органы американского штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank

11.03.2023, 0:35, Новости дня
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Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) сообщила, что назначена внешним управляющим Silicon Valley Bank. SVB – самый крупный банк, рухнувший в США после финансового кризиса.

SVB работал со стартапами Кремниевой долины. Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций принял решение закрыть банк и назначить FDIC конкурсным управляющим. Создан Deposit Insurance National Bank of Santa Clara, куда переместили застрахованные депозиты. FDIC заверила, что вкладчики получат полный доступ к застрахованным вкладам не позднее утра понедельника.

Глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что не сомневается в способности регулирующих органов удержать ситуацию под контролем. По ее словам, американская банковская система остается устойчивой, передает РИА «Новости».

Напомним, гиганты Уолл-стрит: BlackRock, Wells Fargo и Neuberger Berman – считают, что американская экономика столкнется с рецессией в 2023 году.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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