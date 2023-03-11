Дефицит бюджета США в феврале оказался выше прогноза и составил 262 млрд долларов

В феврале дефицит бюджета США составил 262,434 млрд долларов, свидетельствуют данные американского минфина. В 2022 году февральский дефицит составлял 216,590 млрд долларов.

Расходы в феврале 2023 года оцениваются в 524,548 млрд долларов, доходы – в 262,114 млрд долларов. В годовом выражении расходы выросли на 3,5%, а доходы упали на 9,5%. Эксперты, опрошенные порталом DailyFX, предсказывали дефицит в 256 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Напомним, в январе дефицит бюджета США составлял 38,8 млрд долларов, в декабре – 85 млрд долларов. Администрация США обнародовала проект бюджета на 2024 год, расходы ожидаются в размере 6,8 трлн долларов при доходах на уровне 5 трлн.

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