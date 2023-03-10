Родительская суббота: что важно успеть сделать 11 марта

В Священном писании говорится: У Бога нет мертвых. У Бога все живы. И это действительно так, говорят христиане. Ведь Христос есть бог живых, а не бог мертвых. Но в христианстве есть такие дни, когда православные с особым усердием вспоминают своих усопших близких и родных, и молются за их души. В эти дни люди совершают духовно некое соединение с ними в Боге. Таковыми днями являются Родительские субботы.

11 марта 2023 года у православных верующих по календарю значится Родительская суббота. Это важная дата, когда принято впоминать всех усопших родственников и по возможности навещать их могилы.

В такие субботы, а также накануне вечером в пятницу православные ходят в церковь и стоят там всю службу. Вспоминать о покинувших наш мир в Родительскую субботу особенно важно, ведь именно в такой день молитвы за души умерших эффективны.

В этот день в православных храмах идет великая панихида или так называемый “парастас”, что значит “ходатайство”. В это время люди молятся об упокоении душ умерших и об отпущении их грехов.

Утром в Родительскую субботу православные верующие также посещают церковь. В этот день в церквях идет заупокойная Божественная литургия Иоанна Златоуста, после которой идет общая панихида. Верующие пишут в храмах записочки с именами усопших.