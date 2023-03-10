Домашний фитнес-зал. Укрепляем мышцы у детей с помощью веселой гимнастики

Ребенок интенсивно растет, и порой его мышцы просто не успевают за развитием скелета, чтобы обеспечить ему необходимую поддержку. Поэтому родителям важно следить на физическим развитием, мотивировать регулярно делать гимнастику. Особенно важно укреплять мышцы спина и пресса, так как это тот мышечный корсет, который гарантирует правильную осанку.

Признаки слабости мышц

Вы можете заметить следующие признаки и симптомы, на которые стоит обратить внимание и принять меры, по увеличению физической активности:

Легкая утомляемость при занятиях физическими упражнениями. Проблемы с балансом. Демонстрация плохой осанки (в том числе лежание на столе и подпирание головы руками вместо того, чтобы сидеть прямо). Предпочитает всегда лежать перед телевизором, а не сидеть прямо. Избегание всего, что связано со скалолазанием (например, лазанием по веревочным лабиринтам или деревьям). Плохая крупная моторика в целом.

К счастью для детей, которые борются с подобными проблемами, существует множество простых и эффективных упражнений для укрепления мышц.

Как выбирать упражнения

Сильный корпус – это база для любой физической нагрузки. Развитие мышц пресса и спины является важной частью детского развития и помогает детям расти сильными и здоровыми. Чаще всего, когда люди думают об укреплении корпуса, они думают об упражнениях на пресс, таких как приседания и скручивания. Но есть много других способов укрепить мышцы, которые могут быть более увлекательными и не менее сложными для вашего ребенка.

Базовые упражнения

Для маленьких детей выполнение следующих действий может помочь сформировать сильный мышечный корсет:

Дотягиваться до предметов, лежа на животе или сидя на полу. Подтягивание себя, чтобы встать из положения сидя на полу. Игра с игрушками стоя на коленях. Ползание по неровной поверхности. Переворачивание со спины на живот (в обе стороны).

Дети старшего возраста могли бы значительно улучшить состояние мышц с помощью следующих упражнений:

Езда на велосипеде. Плавание. Прыжки на батуте. Лазание по игровому оборудованию. Приседания. Планка.

Есть также ряд специфических упражнений, которыми может воспользоваться более подготовленный школьник.

Упражнение “яйцо”

Пусть ваш ребенок ляжет на спину и подтянет колени к груди, насколько это возможно, не используя руки. После этого отрывает голову и плечи от пола и старается удержатся в этом положении. Пока они удерживают положение, предложите отодвинуть колени от груди.

Супермены

Пусть ваш ребенок ляжет на живот, подняв руки над головой. оторвет руки, ноги и голову от пола, удерживая колени. А теперь предложите удержать такую позицию, как можно дольше.

Подъемы туловища

Пусть ваш ребенок ляжет на спину, согнув колени. Не используя руки, пусть отталкивается от пола и поднимает корпус. Чтобы ему было легче, можно придерживать его ступни.

Упражнение “тачка”

Пусть ваш ребенок поставит руки и ноги на пол, а взрослый поднимет ноги и удерживает их в воздухе. Ребенок передвигается на руках, стараясь удерживать корпус как можно более ровным.

Упражнение на равновесие

Попросите ребенка встать, расставив ноги на ширине плеч. Мягко, но твердо толкайте ребенка, пытаясь сбить его с ног, пока он изо всех сил старается оставаться в твердом вертикальном положении. Попробуйте толкать их со всех сторон, внезапно, чтобы усложнить задачу.

Заключение

Важно отметить, что ни одно из этих упражнений не должно быть болезненным. Если дети говорят вам, что какое-либо из этих действий причиняет вам боль, скажите им, чтобы они прекратили это упражнение. Кроме того, они должны нормально дышать во время этих действий. Задержка дыхания во время тренировки может повысить кровяное давление и помешать наращиванию мышечной силы.