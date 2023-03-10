Мюли, кроксы и угги: почему “уродливая” обувь становится все более модной и как смотреть на нее, чтобы разглядеть преимущества и красоту

У каждого человека есть свои предпочтения в отношении обуви. В некоторых случаях симпатия к тому или иному стилю продиктована визуальной привлекательностью этого предмета гардероба, тогда как некоторые люди выбирают обувь, исходя из удобства.

Но существует обувь, которую нельзя назвать элегантной или стильной. Это относится к кроксам, мюли и уггам. И если вы из тех людей, кто носит обувь несколько сезонов подряд, наверняка у вас есть несколько таких пар, от которых вам хотелось бы избавиться. Впрочем, с учетом новых трендов на обувь, которая не является привлекательной, возможно, стоит пересмотреть вероятность того, чтобы отправить массивные угги в их последнее бесконечное путешествие.

На первом месте – удобство

Довольно сложно представить, что некрасивая обувь еще и видоизменяется от сезона в сезон, обретая новые элементы. В данном случае речь идет о кроксах, которые в последние время выпускаются еще и на платформе. Но, если до этого времени вы считали такую обувь не очень привлекательной, возможно, стоит рассмотреть ее другие преимущества, например чрезвычайно высокий уровень удобства.

Кроме того, кроксы выглядят довольно мило, а если вы будете сочетать их не с трениками, а с красивым летящим платьем, ваш образ мгновенно станет не только изящным, но еще и по-настоящему симпатичным.

Ваши ноги будут вам благодарны за биркенштоки

Еще одна обувь, которую тоже можно назвать не очень красивой, но удобной, – это биркенштоки, которые, однако, в течение нескольких лет не выходят из моды. С их помощью можно создавать самые разные повседневные образы, сочетая с платьями-рубашками и аксессуарами в стиле бохо. Биркенштоки – это обувь для каждодневного комфортного ношения, поэтому имеет смысл сочетать их со сдержанными предметами гардероба.

Сабо

Сабо были обувным трендом 1970-х, но спустя некоторое время успешно вернулись в более широком ассортименте. Несколько десятилетий назад сабо были исключительно деревянными, а встретить их можно было на высоких подиумах.

Современные сабо гораздо более смелые и массивные, но смотрятся не так элегантно, как хотелось бы, из-за широких каблуков. Если вы хотите комфорта, выберите сабо в винтажном стиле и сочетайте их с джинсами клеш или длинным платьем.

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Угги их триумфальное возвращение

В 2000-х культовые угги носили все, включая звезд. В наши дни эта обувь на мини-платформе возрождается в новом виде, но все еще остается универсальной. Благодаря массивной подошве угги можно надевать в непогоду и не бояться промокнуть.

Сочетайте их с классическими джинсами или джинсами клеш, а когда станет теплее – с мини-шортами, толстовкой и белыми носками, которые обязательно должны увидеть все. Так вы сможете создать образ модели, которая будто бы вышла прогуляться между кастингами.

Массивные кроссовки

Несколько популярных брендов в последнее время выпускали особо массивные кроссовки, которые выглядели не очень привлекательно. Но среди их основных преимуществ следует выделить комфорт и возможность стать выше на несколько сантиметров.

Для этой обуви характерна толстая резиновая подошва с особыми выступами и изгибами. Любите вы такие кроссовки или нет, лучший способ носить их – держать наготове вещи в уличном стиле. Подойдут, например, брюки карго или рваные джинсы. Одни из них можно дополнить футболкой оверсайз.

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Простые сандалии

Иногда эта обувь выглядит слишком просто и даже уныло, но, как только вы ее наденете, сразу же почувствуете невероятный комфорт, от которого уже не сможете отказаться. Если вы хотите приобрести простые сандалии, следует обратить внимание на яркие модели, которые способны разбавить любой скучный образ.

Если вы хотите, чтобы ваши сандалии не выглядели как обувь из магазина ортопедических товаров, сочетайте их с правильным нарядом. Это может быть рубашка оверсайз яркого цвета, джинсы расклешенного кроя с высокой посадкой и, конечно же, акцентный аксессуар, например сумка-шопер оранжевого цвета.

Кроссовки с пальцами

Если не присматриваться, издали такие кроссовки смотрятся так, будто человек перед выходом просто забыл надеть обувь. Внешний вид таких кроссовок весьма спорный: их нельзя назвать однозначно уродливыми или привлекательными. Но они явно стоят того, чтобы стать частью вашего гардероба. Вы можете сочетать с такими кроссовками легинсы, шорты и даже широкие брюки в стиле стрит-стайл.

Туфли-копытца

Если вы достаточно смелы, самое время отправиться за туфлями, внешний вид которых напоминает копытца. Их можно сочетать практически с чем угодно – от ваших любимых джинсов до классической юбки.

Обувь с “уродливыми” каблуками

Такая обувь точно не добавит вашим ножкам комфорта, но сделает образ привлекательным. Некоторые девушки и женщины специально выбирают такие босоножки, которые моментально привлекают взгляды к их ногам.

Если вы не боитесь причудливых образов, стоит выбрать такую парочку яркого цвета, чтобы играть контрастами, создавая непревзойденные образы.

Мюли

И последние, но не в последнюю очередь – мюли. Они делают вас немного неуклюжими. Но, если вы не против, почему бы не прикупить такую яркую парочку?