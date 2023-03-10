Жемчужина эстрады – Личное мнение

Филипп Киркоров, известный ранее, как принц Бедросович, изменился в ещё лучшую сторону.

Так изменился, что его не признать сразу:



Фото: Соцсети

Борода чёрная. Волосы белые. Кудри вьются. В общем и целом, всё хорошо.

Куда делся наш любимый Бедросович в перьях, при этом, не сообщают.

Филипп помолодел и даже будто всхуднул немного. Улыбается самой доброй улыбкой. Бабушкин свитер, как по мне, немного стирает дерзкий имидж, но тем не менее, от образа прям сквозит новизной.

Ну, как — новизной? 55 — ещё не повод для грусти. Тут и свитер этот, может быть, даже и в тему.

Важно то, не как изменился Бедросович, а для кого он так сделал.

Смело предположу, что Алла, возможно, вот-вот освободится? Старая любовь не ржавеет — помните, как у Бена и Дженнифер всё сложилось? Вот и Алка с Филиппом, возможно, воссоединится.

А для этого, конечно, нужен новый образ. Я бы такой стиль назвала Жемчужина эстрады — видите бусы на шее? И свитер, опять же, перламутровый.

Как думаете, сложится у Филиппа с Алкой?

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